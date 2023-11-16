Шмигаль зустрівся з представниками Американської торговельної палати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив на зустрічі з представниками Американської торговельної палати заходи на підтримку української економіки.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у Фейсбуці глави уряду.

«Заходи на підтримку економіки та актуальні виклики обговорили на зустрічі з представниками Американської торговельної палати. Працюємо з партнерами над страхуванням воєнних ризиків. Це сприятиме залученню бізнесу до інвестицій в Україну. Маємо домовленості з MIGA та DFC на сотні мільйонів доларів. Створили механізм страхування експортерів із пулом британських компаній», - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що «вперше передбачили видатки на створення індустріальних парків і проєкти гуманітарного розмінування».

Окрім того, за словами Прем'єр-міністра, на зустрічі обговорили пріоритети відновлення, а також ініціативи, які сприятимуть зростанню ВВП.

«Координуємо з партнерами роботу над Компенсаційним механізмом, аби спрямувати заморожені російські активи на відбудову України», - підкреслив Шмигаль.

Він повідомив, що на зустрічі також розповів про поступ України у реформах, наголосивши, що «ЄС та МВФ високо оцінюють наш прогрес, що демонструє відданість України подальшій трансформації та розвитку держави».

Як повідомлялося, раніше на зустрічі з міністром транспорту Сполучених Штатів Пітом Буттіджеджом Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна зацікавлена в залученні американського бізнесу до проєктів відбудови через проєкти державно-приватного партнерства.