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Видатки загального фонду держбюджету в жовтні перевищили 228 мільярдів

15:44 16.11.2023 |

Економіка

Видатки загального фонду держбюджету в жовтні перевищили 228 мільярдів

 

За січень-жовтень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 2,35 трлн грн. У жовтні видатки становили 228,5 млрд грн.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 листопада 2023 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

983,9 млрд грн (у жовтні - 103,5 млрд грн) - на оплату праці з нарахуваннями або 41,9% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-жовтень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 761,3 млрд грн (у жовтні - 79,8 млрд грн).

562,8 млрд грн (у жовтні - 51 млрд грн) - на оплату використання товарів і послуг або 24% від загального обсягу видатків. У тому числі:

* 375,6 млрд грн - для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
* 113,4 млрд грн - перераховано Національною службою здоров'я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

424,2 млрд грн (у жовтні - 37,8 млрд грн) - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 18,1% від загального обсягу видатків. У тому числі:

* 226,5 млрд грн - трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
* 142 млрд грн - для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

187,5 млрд грн (у жовтні - 15,3 млрд грн) - на обслуговування державного боргу або 8% від загального обсягу;

125,6 млрд грн (у жовтні - 13,2 млрд грн) - на трансферти місцевим бюджетам або 5,4% від загального обсягу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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