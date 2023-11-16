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Рішення немає: Україна, Польща та Єврокомісія провели новий раунд перемовин про розблокування кордону
14:08 16.11.2023 |
Україна, Польща та Європейська комісія провели черговий раунд перемовин щодо розблокування руху на пунктах пропуску з боку польських перевізників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Зазначається, що тристороння зустріч відбулася 15 листопада на пункті пропуску "Дорогуськ". Ключове питання - напрацювання спільних рішень для розблокування кордону.
"Ключова вимога протестувальників - це повернення до системи дозволів. Ця вимога виконана бути не може, про що заявила українська сторона, а в DG MOVE (Директорат ЄС) наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня наступного року", - йдеться у повідомленні.
У результаті перемовин сторони напрацювали спільні рішення та запропонували їх польським протестувальникам. Останні пропозиції не погодили, додали у Мінінфраструктури.
"Сторони продовжують пошук рішень, які б дозволили вирішити ситуацію", - підсумували у відомстві.
Як повідомлялося, перша зустріч Мінінфраструктури з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску відбулася 13 листопада. Утім, вона закінчилася безрезультатно.
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".
Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в'їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планується терміном на два місяці.
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