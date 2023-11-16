Україна цьогоріч вивозила 61% вантажів через Польщу

У січні - жовтні 2023 року з митної території України було вивезено 11,5 млн т вантажів, 61% з яких - через пункти пропуску на кордоні з Польщею.

Про це на запит Укрінформу повідомили в Державній митній службі України.

«Стосовно обсягів міжнародних вантажних автоперевезень за січень - жовтень 2023 року повідомляємо, що з митної території України було вивезено 11,5 млн т вантажів (61% з них через пункти пропуску на кордоні з Республікою Польща), в той час як на митну територію України було ввезено 13,8 млн т вантажів (42% відповідно)», - йдеться в листі.

У Держмитслужі зауважили, що у зв'язку із блокуванням шляхів під'їзду до окремих пунктів пропуску на українсько-польському кордоні вживаються заходи, направлені на інформування перевізників та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо організації пропуску транспортних заходів.

Зокрема, 9 листопада Держмитслужба звернулася письмово до голови Державної адміністрації доходів Республіки Польща для врегулювання проблемної ситуації, яка склалася у трьох пунктах пропуску на державному кордоні України, з проханням термінового вжиття заходів та особистого втручання у вирішення питань щодо забезпечення ритмічності функціонування пунктів пропуску.

З метою забезпечення ритмічності пропускних операцій Волинською та Львівською митницями Держмитслужба провела консультації на рівні керівників відповідних митниць України та Республіки Польща.

За позицією польської сторони, наголошують в Держмитслужбі, вирішення проблем страйкувальників знаходиться поза межами компетенції митних органів Польщі.

Загалом на українсько-польській ділянці державного кордону відкрито 8 пунктів пропуску для автомобільного сполучення з такими особливостями функціонування:

1. «Ягодин - Дорогуськ» (тільки для вантажних транспортних засобів понад 7,5 т).

2. «Устилуг - Зосин» (для транспортних засобів до 7,5 т і порожніх транспортних засобів без обмежень за ваговими показниками).

3. «Рава-Руська - Хребенне» (обмеження відсутні).

4. «Краківець - Корчова» (обмеження відсутні).

5. «Шегині - Медика» (обмеження відсутні).

6. Грушів - Будомеж» (тільки для транспортних засобів до 7,5 т).

7. «Угринів - Долгобичів» (тільки для транспортних засобів до 7,5 т).

8. «Смільниця - Кросценко» (тільки для транспортних засобів до 7,5 т).

Наразі польські перевізники блокують під'їздні шляхи поблизу трьох пунктів пропуску. Всі інші працюють у штатному режимі.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 листопада польські перевізники продовжують блокувати рух вантажівок на трьох основних пунктах пропуску. За інформацією ДПСУ, станом на ранок на території Польщі для руху в напрямку України перебувають у пункті пропуску Ягодин близько 1200 вантажівок, ще 1200 вантажівок перебувають у пунктах пропуску Краківець і Рава-Руська.

З 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава Руська", "Дорогуськ - Ягодин".