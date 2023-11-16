Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна вийшла на серійне виробництво аналогів «Шахедів», – Мінстратегпром

11:59 16.11.2023 |

Економіка

 

Україна виробляє десятки так званих українських "Шахедів" на місяць, що є аналогами іранських безпілотників.

Про це під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Forbes.

За його словами, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.

"Починаючи з того, що називають "українським "Шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", - сказав міністр.

Він додав, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд. "Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання", - пояснив урядовець.

Міністр зазначив, що не йдеться про інтеграцію бізнесу з "Укроборонпромом", адже держзаводи працюють, а інвестори розвивають приватний сектор. "Сьогодні чимало дронових компаній побачили можливість на одному з державних заводів знайти ті ресурси, які вони не можуть знайти самі собі окремо", - сказав він.

Наприклад, сервісний центр на держзаводі допомагає приватним невеликим дроновим компаніям. За словами Камишіна, це приклад того, як держава своїм ресурсом допомагає розвиватись.

"У цьому плані "український "Шахед" з'явився саме на державному заводі", - сказав міністр.

Раніше в "Укроборонпромі" заявили, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе, його вже замовляють сили оборони для своїх операцій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2643
  0,0528
 0,15
EUR
 1
 39,3939
  0,4547
 1,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2248  0,04 0,10 37,8296  0,03 0,08
EUR 40,0167  0,06 0,15 40,8693  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2800  0,02 0,06 36,3200  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес