Україна вийшла на серійне виробництво аналогів «Шахедів», – Мінстратегпром

Україна виробляє десятки так званих українських "Шахедів" на місяць, що є аналогами іранських безпілотників.

Про це під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, передає Forbes.

За його словами, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.

"Починаючи з того, що називають "українським "Шахедом", ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри", - сказав міністр.

Він додав, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд. "Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання", - пояснив урядовець.

Міністр зазначив, що не йдеться про інтеграцію бізнесу з "Укроборонпромом", адже держзаводи працюють, а інвестори розвивають приватний сектор. "Сьогодні чимало дронових компаній побачили можливість на одному з державних заводів знайти ті ресурси, які вони не можуть знайти самі собі окремо", - сказав він.

Наприклад, сервісний центр на держзаводі допомагає приватним невеликим дроновим компаніям. За словами Камишіна, це приклад того, як держава своїм ресурсом допомагає розвиватись.

"У цьому плані "український "Шахед" з'явився саме на державному заводі", - сказав міністр.

Раніше в "Укроборонпромі" заявили, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе, його вже замовляють сили оборони для своїх операцій.