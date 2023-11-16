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АНАЛІТИКА

Уряд збільшив чисельність центрального апарату Митної служби

22:58 15.11.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів змінив штатну чисельність центрального апарату Державної митної служби за рахунок її територіальних підрозділів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що ухвалена постанова передбачає, зокрема, збільшення граничної чисельності апарату Держмитслужби на 200 посад за рахунок зменшення граничної чисельності її територіальних органів.

Крім того, із загальної чисельності працівників територіальних органів відомства виокремлено 126 посад, що не належать до державної служби (посади, які передбачають виконання функцій з обслуговування).

Як пояснили у Мінфіні, перерозподіл штатної чисельності спрямований на реалізацію реформи митного адміністрування без залучення додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

"Передусім ідеться про посилення інституційної спроможності митниці з практичної реалізації оновлених завдань та функцій, а також удосконалення ІТ-систем і управління персоналом", - зауважили у пресслужбі.

У результаті прийнятого рішення буде посилено кілька напрямків діяльності Держмитслужби.

Серед них - надання авторизацій на застосування спрощень, передбачених Конвенцією про процедуру спільного транзиту; координація роботи у межах міжнародної програми «Митниця» для забезпечення сумісності українських ІТ рішень з країнами ЄС; запровадження автоматизованої оцінки ризиків у зв'язку з електронним декларуванням товарів, що переміщуються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Як повідомлялось, просування реформи митного адміністрування та заходи, спрямовані на зміцнення митної служби, у тому числі розвиток центрів експертизи, є умовами співпраці з ЄС і МВФ.
 

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