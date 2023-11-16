Мінфін і НБУ готові до сценарію припинення фінпідтримки США, але він може бути неприємним, і говорити про нього зарано - міністр

Міністерство фінансів і Національний банк України (НБУ) оптимістичніше дивляться на ситуацію з поновленням бюджетного фінансування з боку США, ніж це може здатися, однак мають сценарій і на випадок, якщо таке фінансування буде й надалі припинено, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"До нього (сценарію припинення фінансування США) ми готові, але я думаю, що до нього не готові інші стейкхолдери та суспільство України. Тому ми вважаємо, що про цей сценарій рано говорити, тому що він може бути неприємним", - зазначив глава Мінфіну на щорічних зборах МВФ у середу в Києві.

"На цей рік знаємо, як діяти. На наступний рік ми розуміємо, як діяти. Важливо, щоб у центрі розуміння залишалася стійка взаємодія з МВФ", - сказав, у свою чергу, голова Нацбанку Андрій Пишний.

Коментуючи свої заяви щодо непідтверджених $29 млрд зовнішнього фінансування бюджету 2024 року із запланованих $41 млрд, Марченко зазначив, що вони мають свою цільову аудиторію: партнерам слід доносити, що Україні некомфортно з такою невизначеністю, однак це в жодному разі не є звинуваченням.

"У нас доволі делікатні відносини - цей танець ми танцюємо вже доволі довго: інколи і нас запрошують, інколи і нам доводиться запрошувати. Тому ми ясно розуміємо, що в цій історії важливо не перегнути з комунікаціями, але водночас показати, що це нас турбує", - описав ситуацію глава Мінфіну.

Він додав, що в уряді та Нацбанку відстежують ситуацію і сподіваються на мудрість американського народу та його представників. "Водночас ми вже знаємо про підтримку Адміністрації (Білого дому), вона чітко заявлена й артикульована у відповідних актах законодавства, тому в цьому плані ми більш оптимістично дивимося, ніж здавалося б у меседжах", - наголосив Марченко.

Міністр також повідомив, що у спілкуванні з ЄС Україна заявляє про своє бажання мати більше коштів наступного року з EUR50 млрд програми Ukraine Facility, розрахованої на чотири роки.

Глава Мінфіну додав, що триває також пошук альтернативних джерел: активно відбуваються переговори з урядами Канади, Японії, Норвегії, Південної Кореї.

Як повідомлялося, раніше Марченко говорив про плани отримати в рамках фінансування дефіциту держбюджету наступного року від ЄС EUR18 млрд, від США - $8,5 млрд і $5,4 млрд - від МВФ.