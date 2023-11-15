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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Словацькі перевізники пригрозили приєднатися до блокади українського кордону
17:35 15.11.2023 |
Союз автоперевізників Словаччини (UNAS) загрожує заблокувати перетин кордону зі словацької сторони для українських перевізників, якщо Європейська комісія не поверне видавання комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу. Про це йдеться у листі UNAS до Міністерства транспорту країни.
Перевізники просять міністерство розпочати взаємодію з ЄК та вимагати знову видавати ліцензії українським перевізникам.
"Словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку саму проблему, як і наші перевізники", - йдеться у листі.
UNAS стверджує, що Міністерство транспорту Словацької Республіки тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.
Через збільшення вантажних перевезень у ніч на неділю, 12 листопада, було обмежено рух вантажного транспорту на східному кордоні Словаччини, пише місцеве видання Teraz. Черги машин вишикувалися не тільки перед прикордонним переходом Вишнє Нємецьке, а й на прилеглих територіях.
Минулого тижня на проблеми, пов'язані із пом'якшенням правил та умов для українських перевізників після початку війни в Україні, звернула увагу Асоціація автоперевізників Словацької Республіки (ČESMAD). Її члени також закликали до скасування транспортного безвізу для України.
У Мінтрансі Словаччини погодилися, що збільшення кількості перевезень на території ЄС українськими перевізниками "негативно впливає на економіку Євросоюзу".
Там пообіцяли, що на початку грудня міністр транспорту Словаччини запропонує Брюсселю переглянути рішення ЄК, згідно з яким дозволи не потрібні до 30 червня 2024 року.
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