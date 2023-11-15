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Україна вдосконалила вимоги до моніторингу та звітності викидів парникових газів

17:24 15.11.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України удосконалив національну систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ), повідомила пресслужба міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

У міністерстві нагадали, що Європейська Комісія у звіті щодо виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань закликала прискорити реалізацію дорожньої карти із декарбонізації, зокрема, підготуватися до впровадження системи торгівлі квотами на викиди.

Урядовим рішенням регулювання МЗВ приводиться до вимог Директиви №2003/87/ЄС та імплементаційних регламентів Європейської Комісії. Розширено перелік видів діяльності, що підпадають під моніторинг, зокрема, до нього включено виробництво скла з потужністю плавлення понад 20 тонн на добу.

Також дерегулюються процеси МЗВ в Україні, спрощуються вимоги для операторів на строк дії воєнного стану.

"Такі нововведення спростять процес звітування підприємств у сфері МЗВ і водночас нададуть змогу зібрати та верифікувати дані, показати світові наш потенціал щодо вільних квот. Уже за рік ми плануємо запустити пілотну національну систему торгівлі. У 2026 році вона має запрацювати в Україні повноцінно. Ми готові ділитися вільними викидами та робити свій внесок у світовий кліматичний трек", - зазначив очільник Міндовкілля Руслан Стрілець.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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