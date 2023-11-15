Україна вдосконалила вимоги до моніторингу та звітності викидів парникових газів

Кабінет міністрів України удосконалив національну систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (МЗВ), повідомила пресслужба міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

У міністерстві нагадали, що Європейська Комісія у звіті щодо виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань закликала прискорити реалізацію дорожньої карти із декарбонізації, зокрема, підготуватися до впровадження системи торгівлі квотами на викиди.

Урядовим рішенням регулювання МЗВ приводиться до вимог Директиви №2003/87/ЄС та імплементаційних регламентів Європейської Комісії. Розширено перелік видів діяльності, що підпадають під моніторинг, зокрема, до нього включено виробництво скла з потужністю плавлення понад 20 тонн на добу.

Також дерегулюються процеси МЗВ в Україні, спрощуються вимоги для операторів на строк дії воєнного стану.

"Такі нововведення спростять процес звітування підприємств у сфері МЗВ і водночас нададуть змогу зібрати та верифікувати дані, показати світові наш потенціал щодо вільних квот. Уже за рік ми плануємо запустити пілотну національну систему торгівлі. У 2026 році вона має запрацювати в Україні повноцінно. Ми готові ділитися вільними викидами та робити свій внесок у світовий кліматичний трек", - зазначив очільник Міндовкілля Руслан Стрілець.