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Зростання ВВП України у 2023 році може сягнути 4,8% - прогноз Єврокомісії

17:00 15.11.2023 |

Економіка

 

Незважаючи на повномасштабне російське вторгнення, Україна протягом 2023 року продемонструвала стійкість економіки, що дозволяє прогнозувати її економічне зростання протягом наступних років - до 3,7% та до 6,1% у наступному та у 2025 році відповідно.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в осінньому економічному прогнозі для країн ЄС, а також для України та інших країн-кандидатів на входження до ЄС, повний текст якого оприлюднений на сайті Єврокомісії.

«Незважаючи на величезні виклики, що були спричинені російською агресивною війною, економіка України продемонструвала видатну стійкість у 2023 році, завдяки виключному врожаю, урядовим стимулам, що були підкріплені підтримкою від міжнародних партнерів, а також дотриманню владою зобов'язань із забезпечення макроекономічної стабільності. За прогнозом, зростання сягне 3,7% у 2024 році та 6,1% у 2025 році», - йдеться у повідомленні.

Зростання ВВП України у 2023 році може сягнути 4,8% - прогноз Єврокомісії

 

Як зазначається у прогнозі, головними стимулами для такого зростання будуть система приватного споживання та державних інвестицій, зокрема, в процесі відбудови та відновлення країни.

За оцінкою Єврокомісії, інфляція в Україні швидко знижувалася протягом 2023 року, - від показника річної інфляції у 26,6% у грудні 2022 року до 7,1% у вересні 2023 року. При цьому річний показник інфляції, за прогнозом, буде надалі знижуватися - до 7,6% в 2025 році. Очікується, що це відбудеться завдяки зменшенню тиску на сферу виробництва та гнучкій монетарній політиці держави.

Як зазначається у європейському прогнозі, стійкість української економіки у 2023 році «здивувала», з огляду триваючі атаки Росії на критичну інфраструктуру та ланцюги постачання.

«Ці результати, кращі за очікувані, підкреслюють адаптивність та стійкість українських споживачів та українського бізнесу до викликів, що пов'язані із ситуацією війни, і це знайшло відображення у зростанні індикаторів впевненості. На додаток, продовження Зернової угоди до липня 2023 року, «коридори солідарності» ЄС та виключно високий урожай підтримали економічну активність», - йдеться у документі.

За прогнозом, зростання ВВП України у 2023 році може сягнути 4,8%, що значно перевищує показники, що містилися у весняному прогнозі Європейської комісії.

Певна стабілізація спостерігається також на ринку праці в Україні, завдяки відносно невеликим обсягам міграції та частковому поверненню переміщених осіб до місць проживання. При цьому велика кількість переміщених осіб, що все ще зберігається, залишається фактором ризику для ринку праці та призводить до нестачі робочої сили в окремих секторах економіки та у регіонах країни.

Як зазначається, цей прогноз зроблений в умовах збереження високого рівня невизначеності, із урахуванням існуючих ризиків. Ескалація військового конфлікту, крім додаткових страждань для людей в Україні, може призвести до подальшого зростання цін, до продовження руйнації шляхів постачання, та до втрат у виробничих спроможностях країни.

За кращого сценарію, якщо умови для відбудови країни будуть досягнуті раніше, ніж очікується, це матиме позитивний вплив на приплив інвестицій та експортну активність.

Як повідомлялося, з початку російського військового вторгнення ЄС продовжує надавати Україні суттєву політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку. З лютого 2022 року ЄС та країни-члени надали Україні допомогу на понад 82 млрд євро.
Ключові теги: прогноз
 

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