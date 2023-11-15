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АНАЛІТИКА

Рада директорів ЄБРР рекомендувала акціонерам збільшити капітал на EUR4 млрд для підтримки України

 

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у середу рекомендувала керівникам банку затвердити оплачене збільшення капіталу на EUR4 млрд для забезпечення значного і стабільного обсягу інвестицій в Україну зараз і в майбутньому.

"Сьогоднішнє рішення відповідає розумінню керівників, що підтримка України після повномасштабного вторгнення Росії має бути найвищим пріоритетом для банку зараз і в майбутньому, але водночас ЄБРР також має мати змогу продовжувати працювати над реалізацією своїх стратегічних пріоритетів в інших країнах операцій", - наголошується в пресрелізі банку.

Згідно з пропозицією на розгляд управителям, додатковий капітал надасть змогу ЄБРР продовжувати інвестиції в Україні під час війни на рівні EUR1,5 млрд на рік і збільшити річний обсяг інвестицій у країні до EUR3 млрд у майбутньому порівняно з EUR1 млрд до війни.

"Завдяки надходженню додаткового капіталу зникне потреба в систематичному розподілі ризиків із акціонерами і донорами через гарантії та гранти", - пояснив ЄБРР.

Уточнено, що узгодження цього рішення Радою директорів є першим кроком у формальній процедурі збільшення акціонерного капіталу ЄБРР, який наразі становить EUR30 млрд. Керівники ухвалять остаточне рішення щодо пропонованого збільшення капіталу до кінця 2023 року, тоді як рішення про збільшення набере чинності наприкінці 2024 року, тоді як перші платежі почнуть надходити у 2025 році, йдеться в повідомленні.

Банк нагадав, що на щорічних зборах у травні 2023 року в Самарканді керівники досягли згоди щодо необхідності додаткової підтримки з боку акціонерів для того, щоб ЄБРР міг продовжувати повноцінне виконання своєї ролі. Вони також дійшли висновку, що найефективнішим інструментом такої підтримки буде оплачене збільшення капіталу.

У разі ухвалення цієї пропозиції керуючими це стане третім збільшенням капіталу в історії ЄБРР, попередні два відбулися в 1996 і 2010 роках, зазначається в релізі.

"Ця підтримка особливо важлива в контексті зростання геополітичної напруженості та її економічних наслідків, а також у контексті кліматичної кризи та пов'язаних із нею довгострокових викликів", - наголосив банк.

Він нагадав, що за останні 30 років інвестував в Україні понад EUR18 млрд у понад 500 проєктів і є найбільшим інституційним інвестором у країні.

У жовтні 2023 року ЄБРР досяг своєї мети надати щонайменше EUR3 млрд фінансування в реальному секторі української економіки протягом 2022-2023 років у відповідь на розв'язану Росією війну.

ЄБРР - багатосторонній банк, що підтримує розвиток приватного сектору та підприємницьких ініціатив у 36 країнах на трьох континентах. Банк належить 71 країні, ЄС та ЄІБ. Мета інвестицій ЄБРР - зробити економіку в регіонах його діяльності конкурентоспроможною, інклюзивною, ефективно керованою, зеленою, стійкою та інтегрованою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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