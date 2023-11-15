Корейська POSCO інвестуватиме в металургію та агропромисловість України

Провідна корейська корпорація POSCO братиме участь у відновленні України. Зокрема, компанія планує інвестувати в Україну за трьома напрямками.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Провели зустріч із генеральним директором POSCO Чон Таком і його командою. Компанія, яка залишається працювати на українському ринку, зацікавлена в подальших інвестиціях в нашу економіку", - зазначив він.

Зокрема, сторони розглянули співпрацю в трьох напрямках: аграрна промисловість з акцентом на переробці, металургія з використанням зелених технологій та будівництво з повним циклом виробництва матеріалів на території України.

"Подякував POSCO за те, що вони розглядають Україну як потенційну країну для інвестицій та розвитку. Досвід Південної Кореї у післявоєнній відбудові стане корисним для реалізації проєктів в Україні", - підсумував Шмигаль.