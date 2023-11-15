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Кабмін змінив порядок надання житлових субсидій
10:40 15.11.2023 |
Уряд удосконалив порядок надання населенню житлових субсидій, надавши Пенсійному фонду можливість призначати виплати за декларативним принципом.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Надано Пенсійному фонду України можливість призначати житлові субсидії громадянам за декларативним принципом на зазначену у спрощеній заяві про призначення та надання житлової субсидії адресу домогосподарства", - зазначив Мельничук.
Також змінено логіку ідентифікації переліку наявних житлово-комунальних послуг за адресою домогосподарства, коли співставлення адрес потенційних/фактичних отримувачів житлових субсидій здійснюватиметься Пенсійним фондом України, а не їх надавачами/виконавцями.
Окрім того, передбачено можливість продовження строку розгляду спрощеної заяви, поданої заявником, на 10 робочих днів у разі виявлення фактів, які потребують додаткової перевірки.
Відповідні зміни внесені до постанови Кабміну від 21 жовтня 1995 року №848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого тазу, твердого та рідкого пічного побутового палива" та до постанови Кабміну від 13 червня 2023 року №601 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".
Раніше повідомлялося, що наразі в Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 млн родин.
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