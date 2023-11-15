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Фонд енергоефективності відібрав перші ОСББ, яким компенсують за енергомодернізацію додаткові 20%
09:46 15.11.2023 |
Фонд енергоефективності затвердив остаточний перелік перших 500 заявок ОСББ, які беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім" та отримають додаткові 20% до основної суми компенсації за енергомодернізацію.
Про це повідомляє Мінвідновлення.
Зазначається, що з остаточного переліку ОСББ були виключені учасники програми "Енергодім", які подавалися раніше, але не виконали умови грантового договору. Натомість наступні за хронологією надходження заявки, були додані до переліку перших п'ятисот.
Сума їх компенсації залежатиме від обраного пакета заходів.
Існує 2 типи пакетів:
* "Легкий" - передбачає встановлення індивідуального теплового пункту, балансування системи опалення, утеплення трубопроводів та встановлення теплових лічильників і становить 40% від загальної вартості заходів з підвищення енергоефективності.
* "Комплексний" - передбачає всі заходи пакета "Легкий", а також утеплення стін, даху і підвалу і становить 50% вартості заходів з підвищення енергоефективності.
Таким чином з урахуванням 20%, в залежності від обраного пакета, перші 500 ОСББ отримають відповідно 60% та 70% на покриття витрат.
За орієнтовними розрахунками, пакет "Легкий" може забезпечити в середньому 20% економії за опалення. З пакетом "Комплексний" економія на опаленні може сягнути 60%.
Нагадуємо:
З липня 2023 року розпочався прийом нових заявок за спрощеним варіантом пакета "Легкий". За цим пакетом ОСББ може встановити індивідуальний тепловий пункт, а також, за необхідності, тепловий лічильник.
Крім того, додатково можна зробити:
* теплоізоляцію трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалюваних приміщеннях;
* теплоізоляцію або заміну трубопроводів системи гарячого водопостачання в неопалюваних приміщеннях;
* встановлення автоматичних балансувальних клапанів;
* заміну вікон та балконних блоків у місцях загального користування будівлі;
* заміну зовнішніх дверей та облаштування тамбурів зовнішнього входу.
Подати заявку на участь у Програмі "Енергодім" можна до 31 грудня 2024 року.
Для отримання консультації фахівця можна звернутися на електронну адресу [email protected] або за телефоном +380442229590.
Наразі загальний строк реалізації проєкту за Програмою "Енергодім" становить 36 місяців з правом продовження на 12 місяців. Для цього ОСББ потрібно подати до Фонду енергоефективності відповідну заявку на продовження строку реалізації проєкту.
Програма "Енергодім" реалізується Фондом енергоефективності з 2019 року.
Ця Програма спрямована на підтримку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у впровадженні енергоефективних заходів - комплексних технічних рішень з урахуванням найкращих європейських практик з термомодернізації будівель.
Нею визначаються умови та порядок надання Фондом енергоефективності грантів для часткового відшкодування ОСББ вартості енергомодернізації. "Енергодім" діє на всій території України, крім тимчасово окупованих територій, а також прифронтових зон і зон, де ведуться активні бойові дії.
Наразі понад 61 тисячі українських сімей беруть участь у програмі. Орієнтовна вартість проєктів складає більше 6,7 мільярдів гривень.
Проєкт реалізовується за підтримки Уряду України, Європейського Союзу, Уряду Німеччини, Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та GIZ.
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