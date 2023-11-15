Кабмін дозволив продати яхту Медведчука за кордоном

Кабінет міністрів вперше в історії унормував реалізацію арештованого майна за кордоном. Це зроблено, зокрема, для продажу яхти Royal Romance Віктора Медведчука, повідомила пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів.

92-метрова яхта Royal Romance розміщується у Хорватії й де-юре ще з квітня 2022 року перебуває в управлінні АРМА для продажу.

На те, щоб затвердити механізм її продажу за кордоном (бо в Україну яхту неможливо доправити через війну), знадобилося півтора року.

АРМА повідомило, що яхта оцінюється у 200 млн євро.

У грудні 2022 року в АРМА казали, що мають підтвердження від чотирьох міжнародних аукціонів у зацікавленості організувати продаж Royal Romance.

92-метрова яхта Royal Romance - одна із найбільших яхт у світі. Судно має шість поверхів та обладнане двома ліфтами. Серед іншого, на яхті розміщено чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зону та косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

Ще одним сьогоднішнім рішенням Кабмін переніс усі продажі заарештованого майна на електронну платформу Prozorro.Продажі.