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Уряд веде переговори про запуск нових проєктів у сфері страхування воєнних ризиків
17:47 14.11.2023 |
Українська влада нині веде переговори про запуск нових проєктів у сфері страхування воєнних ризиків.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.
"Додатковою мотивацією для інвесторів вкладати зараз кошти в Україну є страхування воєнних ризиків. MIGA від початку повномасштабної війни вже надало страхове покриття на суму понад 166 млн доларів. Тривають переговори про запуск нових проєктів", - сказав Шмигаль.
За його словами, DFC нещодавно схвалила п'ять нових проєктів обсягом в 380 млн доларів, тривають переговори з ЄБРР про страхування торгових операцій.
"Стратегічно важливий напрямок - це вільна навігація в Чорному морі. За результатами домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм. Він дозволить зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України", - додав глава уряду.
На його переконання, це зробить чорноморський коридор доступнішим для ширшого кола експортерів.
Як повідомляв Укрінформ, перші проєкти у сфері страхування воєнних ризиків вже почали реалізовуватись у жовтні завдяки співробітництву з міжнародними фінансовими організаціями.
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