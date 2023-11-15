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Морпорти України за 10 міс. 2023р. наростили обробку зернових вантажів на 70%
16:28 14.11.2023 |
Морські порти України за 10 місяців 2023 року обробили понад 46,2 млн тонн вантажів, що на 13,2%, або 5,4 млн тонн, більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ) на фейсбук-сторінці.
Згідно з повідомленням, найбільше порти обробили зернові вантажі - 34,9 млн тонн (76% усіх обсягів вантажоперевалки), що майже на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Загалом у січні-жовтні поточного року перевалка експортних вантажів зросла до 41,7 млн тонн (+22,8%), констатували в АМПУ.
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