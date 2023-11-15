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Кількість суден у порту «Ізмаїл» скоротилася в 1,8 раза
16:22 14.11.2023 |
Кількість суден у порту "Ізмаїл" (Одеська обл.), за даними додатка для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, продовжувала скорочуватися і у вівторок становила 40 проти 72 минулого понеділка.
Очікується прибуття ще трьох суден.
Крім того, цього дня в порту "Рені" (Одеська обл.) налічувалося одинадцять суден проти дев'яти минулого тижня. Очікується прибуття ще чотирьох суден.
Як повідомлялося, порти Великої Одеси після припинення дії "Чорноморської зернової ініціативи" частково відновили роботу. За даними посла США в Україні Бріджит Брінк, станом на 13 листопада ним скористалося вже 100 суден, які доставили 3,7 млн тонн продовольства і товарів по всьому світу.
Як повідомляла "Укрзалізниця" минулого тижня, кількість вагонів із зерном у напрямку портів Великої Одеси зростає, тоді як у напрямку порту "Ізмаїл", навпаки, скорочується.
Також, минулого тижня кількість суден у порту "Ізмаїл" скоротилася в 1,7 раза, у "Рені" - у 2,7 раза.
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