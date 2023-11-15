Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість суден у порту «Ізмаїл» скоротилася в 1,8 раза

16:22 14.11.2023 |

Економіка

 

Кількість суден у порту "Ізмаїл" (Одеська обл.), за даними додатка для моніторингу військово-морського руху Marine Traffic, продовжувала скорочуватися і у вівторок становила 40 проти 72 минулого понеділка.

Очікується прибуття ще трьох суден.

Крім того, цього дня в порту "Рені" (Одеська обл.) налічувалося одинадцять суден проти дев'яти минулого тижня. Очікується прибуття ще чотирьох суден.

Як повідомлялося, порти Великої Одеси після припинення дії "Чорноморської зернової ініціативи" частково відновили роботу. За даними посла США в Україні Бріджит Брінк, станом на 13 листопада ним скористалося вже 100 суден, які доставили 3,7 млн тонн продовольства і товарів по всьому світу.

Як повідомляла "Укрзалізниця" минулого тижня, кількість вагонів із зерном у напрямку портів Великої Одеси зростає, тоді як у напрямку порту "Ізмаїл", навпаки, скорочується.

Також, минулого тижня кількість суден у порту "Ізмаїл" скоротилася в 1,7 раза, у "Рені" - у 2,7 раза.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3171
  0,1562
 0,43
EUR
 1
 38,9392
  0,3447
 0,89

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2368  0,09 0,25 37,8168  0,06 0,16
EUR 39,7435  0,06 0,16 40,5110  0,05 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,14 0,39 36,3300  0,15 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес