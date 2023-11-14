Україна пропонує Польщі запустити смуги для порожніх вантажівок у двох пунктах пропуску

Україна на перемовинах про розблокування кордону запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок у пунктах пропуску "Угринів - Долгобичів" та "Грушів - Будомеж".

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, завершились тривалі перемовини з польською стороною для розблокування кордону. Деркач подякував українським перевізникам, Державній прикордонній службі, Державній митній службі та консульству за підсилення позицій.

"Ключове, що вимагають протестувальники, - повернутись до системи дозволів на вантажні перевезення. Це питання, яке не обговорюється на таких зустрічах. І принципово для нас: "транспортний безвіз" має тривати та бути пролонгованим. Як мінімум доти, допоки не настане наша перемога", - наголосив заступник міністра.

Абсурдність вимоги у тому, зауважив Деркач, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до Європейського Союзу щодо дозволів, а "інші питання протестувальників не цікавлять".

Як зазначив заступник міністра, "намагаємось шукати компроміси, щоб збільшити пропускну спроможність і виконувати вже укладені меморандуми, але це складно. Запропонували польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок на ПП "Угринів - Долгобичів" та "Грушів - Будомеж". Чекаємо відповідь вкотре".

Українська сторона наполягає, що "блокада кордону - це порушення низки угод. І кордон має бути розблокованим негайно", підкреслив Деркач.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Організатор протесту поблизу ПП "Корчова-Краківець" Томаш Борковський заявив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, однак гуманітарну і військову допомогу для України пропускатимуть. За його словами, протест офіційно зареєстрований польськими перевізниками у місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Серед вимог перевізників до уряду Польщі - повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи "Шлях".