Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна пропонує Польщі запустити смуги для порожніх вантажівок у двох пунктах пропуску

 

Україна на перемовинах про розблокування кордону запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок у пунктах пропуску "Угринів - Долгобичів" та "Грушів - Будомеж".

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

За його словами, завершились тривалі перемовини з польською стороною для розблокування кордону. Деркач подякував українським перевізникам, Державній прикордонній службі, Державній митній службі та консульству за підсилення позицій.

"Ключове, що вимагають протестувальники, - повернутись до системи дозволів на вантажні перевезення. Це питання, яке не обговорюється на таких зустрічах. І принципово для нас: "транспортний безвіз" має тривати та бути пролонгованим. Як мінімум доти, допоки не настане наша перемога", - наголосив заступник міністра.

Абсурдність вимоги у тому, зауважив Деркач, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулась до Європейського Союзу щодо дозволів, а "інші питання протестувальників не цікавлять".

Як зазначив заступник міністра, "намагаємось шукати компроміси, щоб збільшити пропускну спроможність і виконувати вже укладені меморандуми, але це складно. Запропонували польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок на ПП "Угринів - Долгобичів" та "Грушів - Будомеж". Чекаємо відповідь вкотре".

Українська сторона наполягає, що "блокада кордону - це порушення низки угод. І кордон має бути розблокованим негайно", підкреслив Деркач.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Організатор протесту поблизу ПП "Корчова-Краківець" Томаш Борковський заявив, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, однак гуманітарну і військову допомогу для України пропускатимуть. За його словами, протест офіційно зареєстрований польськими перевізниками у місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Серед вимог перевізників до уряду Польщі - повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи "Шлях".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1609
  0,0830
 0,23
EUR
 1
 38,5945
  0,0525
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2368  0,09 0,25 37,8168  0,06 0,16
EUR 39,7435  0,06 0,16 40,5110  0,05 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,14 0,39 36,3300  0,15 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес