Німеччина готує постачання в Україну будівельного обладнання та матеріалів

Агентство технічної допомоги Німеччини (Technisches Hilfswerk) повідомило про підготовку нової допомоги для України, що передбачає транспортери, міні-екскаватори, бетономішалки та інше будівельне обладнання.

"Подальша допомога для України: Агентство технічної допомоги Німеччини (Technisches Hilfswerk) готує постачання будівельного обладнання та матеріалів, включно з транспортерами, міні-екскаваторами, драбинами, тачками, бетонозмішувачами та інструментами", - йдеться в повідомленні в Х (твіттері).