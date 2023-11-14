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Німеччина готує постачання в Україну будівельного обладнання та матеріалів
23:58 13.11.2023 |
Агентство технічної допомоги Німеччини (Technisches Hilfswerk) повідомило про підготовку нової допомоги для України, що передбачає транспортери, міні-екскаватори, бетономішалки та інше будівельне обладнання.
"Подальша допомога для України: Агентство технічної допомоги Німеччини (Technisches Hilfswerk) готує постачання будівельного обладнання та матеріалів, включно з транспортерами, міні-екскаваторами, драбинами, тачками, бетонозмішувачами та інструментами", - йдеться в повідомленні в Х (твіттері).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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