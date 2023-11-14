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АНАЛІТИКА

На соцвиплати з початку року спрямували 371,3 мільярда

15:45 13.11.2023 |

Економіка

На соцвиплати з початку року спрямували 371,3 мільярда

 

Упродовж десяти місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 371,3 млрд грн, із них 226,6 млрд грн - на пенсійні виплати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"У січні - жовтні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 371,3 млрд грн, зокрема у жовтні - 35,42 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, за 10 місяців 2023 року спрямовано 226,6 млрд грн на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, 85,6 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, 36,5 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам. Ще 20,2 млрд грн спрямовано на соціальний захист дітей та сім'ї, 2,2 млрд грн - на соціальний захист осіб з інвалідністю та 0,2 млрд грн - на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

«Соціальна підтримка людей є пріоритетом для уряду України. Так, у наступному бюджетному році на соціальний захист громадян передбачено 469,4 млрд гривень. Пріоритетом залишається виплата пенсій, допомога дітям та малозабезпеченим сім'ям, які потрапили у складні життєві обставини, виплата пільг і субсидій та соціальний захист осіб з інвалідністю. Продовжуємо адресно допомагати всім, хто цього найбільше потребує», - прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
 

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