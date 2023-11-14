Фінансові новини
- |
- 14.11.23
- |
- 00:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На соцвиплати з початку року спрямували 371,3 мільярда
15:45 13.11.2023 |
Упродовж десяти місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 371,3 млрд грн, із них 226,6 млрд грн - на пенсійні виплати.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
"У січні - жовтні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 371,3 млрд грн, зокрема у жовтні - 35,42 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Мінфіну, за 10 місяців 2023 року спрямовано 226,6 млрд грн на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, 85,6 млрд грн - на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, 36,5 млрд грн - на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам. Ще 20,2 млрд грн спрямовано на соціальний захист дітей та сім'ї, 2,2 млрд грн - на соціальний захист осіб з інвалідністю та 0,2 млрд грн - на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.
«Соціальна підтримка людей є пріоритетом для уряду України. Так, у наступному бюджетному році на соціальний захист громадян передбачено 469,4 млрд гривень. Пріоритетом залишається виплата пенсій, допомога дітям та малозабезпеченим сім'ям, які потрапили у складні життєві обставини, виплата пільг і субсидій та соціальний захист осіб з інвалідністю. Продовжуємо адресно допомагати всім, хто цього найбільше потребує», - прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
|Позивний «Буратіно»: СБУ повідомило нардепу Дубінському про підозру у державній зраді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина готує постачання в Україну будівельного обладнання та матеріалів
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Середньозважена ціна е/е у першій декаді листопада збільшилася на 2,5%
|Мінцифри розширило програму підтримки бізнесу для виходу на ринок Польщі
|«Закарпатгаз» перейшов в управління «Нафтогазу»
|Уряд прийняв рішення про провдення конкурсу на доукомплектацію наглядової ради «Укренерго»
|«Нафтогаз» вирішив у найближчій перспективі реалізувати низку проєктів у сонячній і вітровій енергетиці - Чернишов
Бізнес
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome