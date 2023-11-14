Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна розраховує набути повне членство в ОЕСР - Мінекономіки

15:42 13.11.2023 |

Економіка

 

Україна зацікавлена в розширенні участі в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і сподівається отримати дорожню карту для набуття повного членства в цій організації.

Як передає Укрінформ, про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з керівництвом Організації в Парижі, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Продуктивна зустріч з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном. Ми висловили щиру вдячність за нещодавнє схвалення ОЕСР програми для України. Набуття членства та подальше поглиблення нашої співпраці є сьогодні одним із головних пріоритетів для України. Тож ми сподіваємося отримати дорожню карту для набуття повного членства в ОЕСР», - зазначила Свириденко.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки також відзначила важливість відповідності принципам ОЕСР у майбутній відбудові України.

За словами Свириденко, зараз увага уряду у взаємодії з цією організацією зосереджена на інвестиційних стимулах, сприянні інвестиціям та дерегуляції, розширенні підтримки EКA в Україні та їхньому покритті 100% інвестиційних ризиків та перекласифікації групи ризику нашої країни з групи 7 назад до групи 6, щоб зробити страхування ризиків більш доступним.

Кабінет Міністрів України вже схвалив імплементацію програми ОЕСР для України, визначивши відповідальних національних стейкхолдерів, критерії оцінки ефективності та терміни.

Найближчим часом має відбутись розгляд урядового законопроєкту (№5593-д) для більш ефективного впровадження реформи корпоративного управління, який враховує рекомендації Організації.

«Для цих цілей ми використовуємо рекомендації Огляду ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами в Україні та консультуємося з секретаріатом ОЕСР та членами профільної Робочої групи. Після ухвалення законопроєкту 5593-д ми будемо працювати над впровадженням інструментів корпоративного управління, таких як політика власності, дивідендна політика, політика винагороди тощо», - зазначила Свириденко.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) об'єднує 37 країн світу. Її членами є більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Штаб-квартира розміщена в Парижі (Франція).

Як повідомлялося, влітку 2022 року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав заявку на вступ України до ОЕСР.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1609
  0,0830
 0,23
EUR
 1
 38,5945
  0,0525
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1439  0,02 0,04 37,7568  0,01 0,03
EUR 39,6811  0,06 0,14 40,4561  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1600  0,09 0,26 36,1800  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес