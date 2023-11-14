Україна розраховує набути повне членство в ОЕСР - Мінекономіки

Україна зацікавлена в розширенні участі в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і сподівається отримати дорожню карту для набуття повного членства в цій організації.

Як передає Укрінформ, про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з керівництвом Організації в Парижі, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Продуктивна зустріч з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном. Ми висловили щиру вдячність за нещодавнє схвалення ОЕСР програми для України. Набуття членства та подальше поглиблення нашої співпраці є сьогодні одним із головних пріоритетів для України. Тож ми сподіваємося отримати дорожню карту для набуття повного членства в ОЕСР», - зазначила Свириденко.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки також відзначила важливість відповідності принципам ОЕСР у майбутній відбудові України.

За словами Свириденко, зараз увага уряду у взаємодії з цією організацією зосереджена на інвестиційних стимулах, сприянні інвестиціям та дерегуляції, розширенні підтримки EКA в Україні та їхньому покритті 100% інвестиційних ризиків та перекласифікації групи ризику нашої країни з групи 7 назад до групи 6, щоб зробити страхування ризиків більш доступним.

Кабінет Міністрів України вже схвалив імплементацію програми ОЕСР для України, визначивши відповідальних національних стейкхолдерів, критерії оцінки ефективності та терміни.

Найближчим часом має відбутись розгляд урядового законопроєкту (№5593-д) для більш ефективного впровадження реформи корпоративного управління, який враховує рекомендації Організації.

«Для цих цілей ми використовуємо рекомендації Огляду ОЕСР щодо корпоративного управління державними підприємствами в Україні та консультуємося з секретаріатом ОЕСР та членами профільної Робочої групи. Після ухвалення законопроєкту 5593-д ми будемо працювати над впровадженням інструментів корпоративного управління, таких як політика власності, дивідендна політика, політика винагороди тощо», - зазначила Свириденко.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) об'єднує 37 країн світу. Її членами є більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Швейцарія, Норвегія, Південна Корея, Японія та інші. Штаб-квартира розміщена в Парижі (Франція).

Як повідомлялося, влітку 2022 року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав заявку на вступ України до ОЕСР.