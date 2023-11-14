Україна, Молдова та Румунія домовилися прискорити залізничні перевезення між портами

Залізничні оператори України, Молдови та Румунії провели у Кишиневі тристоронню зустріч, на якій домовилися про заходи поліпшення перевезень у напрямку Рені-Джурджулешти-Галац і зворотно.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Залізниць Молдови (Calea Ferată din Moldova) у Фейсбуці.

«За результатами зустрічі сторони визначили такі заходи для покращення ситуації: беззупинний проїзд через Рені; узгодження перевезених обсягів за п'ять днів; передача повних збірних поїздів з Молдови до Румунії, 50-60 вагонів; тристоронній обмін інформацією про рух вагонів і щоденну обробну потужність терміналів-одержувачів у Галаці; інтеграція терміналів-одержувачів у Галаці до АС «Месплан»», - ідеться у повідомленні.

Наголошується, що реалізація таких дій дасть низку переваг, зокрема збільшення пропускної спроможності пункту пропуску Джурджулешти-Галац утричі, скорочення часу руху вагонів між портами України, Молдови та Румунії на 2-3 дні та зниження транспортних витрат. Зустріч операторів відбулася 8-9 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, у липні філія «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця» уклала договір з Calea Ferată din Moldova, завдяки якому зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.