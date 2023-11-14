Фінансові новини
- |
- 14.11.23
- |
- 00:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна, Молдова та Румунія домовилися прискорити залізничні перевезення між портами
15:39 13.11.2023 |
Залізничні оператори України, Молдови та Румунії провели у Кишиневі тристоронню зустріч, на якій домовилися про заходи поліпшення перевезень у напрямку Рені-Джурджулешти-Галац і зворотно.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Залізниць Молдови (Calea Ferată din Moldova) у Фейсбуці.
«За результатами зустрічі сторони визначили такі заходи для покращення ситуації: беззупинний проїзд через Рені; узгодження перевезених обсягів за п'ять днів; передача повних збірних поїздів з Молдови до Румунії, 50-60 вагонів; тристоронній обмін інформацією про рух вагонів і щоденну обробну потужність терміналів-одержувачів у Галаці; інтеграція терміналів-одержувачів у Галаці до АС «Месплан»», - ідеться у повідомленні.
Наголошується, що реалізація таких дій дасть низку переваг, зокрема збільшення пропускної спроможності пункту пропуску Джурджулешти-Галац утричі, скорочення часу руху вагонів між портами України, Молдови та Румунії на 2-3 дні та зниження транспортних витрат. Зустріч операторів відбулася 8-9 листопада.
Як повідомляв Укрінформ, у липні філія «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця» уклала договір з Calea Ferată din Moldova, завдяки якому зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
|Позивний «Буратіно»: СБУ повідомило нардепу Дубінському про підозру у державній зраді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина готує постачання в Україну будівельного обладнання та матеріалів
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Середньозважена ціна е/е у першій декаді листопада збільшилася на 2,5%
|Мінцифри розширило програму підтримки бізнесу для виходу на ринок Польщі
|«Закарпатгаз» перейшов в управління «Нафтогазу»
|Уряд прийняв рішення про провдення конкурсу на доукомплектацію наглядової ради «Укренерго»
|«Нафтогаз» вирішив у найближчій перспективі реалізувати низку проєктів у сонячній і вітровій енергетиці - Чернишов
Бізнес
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome