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Українцям знову дозволили відкривати лікарняний дистанційно
Пацієнти в Україні знову зможуть відкривати лікарняний дистанційно до п'яти днів. Але лише у разі наявності симптомів COVID-19, грипу чи ГРВІ.
Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
"Відтепер норма дистанційної виписки медичних висновків про тимчасову непрацездатність повертається і діятиме на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення", - зазначила чиновниця.
За її словами, у разі наявності симптомів COVID-19, грипу чи ГРВІ пацієнт отримає можливість звернутися до лікаря дистанційно, а лікар на підставі звернення та опитування пацієнта відкриє лікарняний на період до п'яти днів.
Для лікування лікар також може виписати електронний рецепт у дистанційному режимі.
У МОЗ підкреслили, що якщо дію лікарняного треба буде продовжити на період понад п'ять днів, то пацієнт повинен обов'язково прийти на прийом до лікаря.
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