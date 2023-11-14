В Україні розпочали очищувати землі від металобрухту росіян

Міністерство оборони розпочало очищувати наші землі від залишків техніки російських терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

В рамках виконання розпорядження Кабінету міністрів, Міністерство оборони вже працює над розчищенням територій. Для цього залишки знищеної техніки ворога збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні.

"Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки. Подальша доля залишків техніки залежить від її стану", - пише пресслужба.

Під час інспектування залишків, консультанти перевіряють:

* чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;

* чи може стати музейним експонатом або частиною виставок;

* чи може бути утилізована, як "металобрухт" згідно з визначеними процедурами.