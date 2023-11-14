Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні розпочали очищувати землі від металобрухту росіян

В Україні розпочали очищувати землі від металобрухту росіян

 

Міністерство оборони розпочало очищувати наші землі від залишків техніки російських терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

В рамках виконання розпорядження Кабінету міністрів, Міністерство оборони вже працює над розчищенням територій. Для цього залишки знищеної техніки ворога збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні.

"Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки. Подальша доля залишків техніки залежить від її стану", - пише пресслужба.

Під час інспектування залишків, консультанти перевіряють:

* чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;
* чи може стати музейним експонатом або частиною виставок;
* чи може бути утилізована, як "металобрухт" згідно з визначеними процедурами.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1609
  0,0830
 0,23
EUR
 1
 38,5945
  0,0525
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1439  0,02 0,04 37,7568  0,01 0,03
EUR 39,6811  0,06 0,14 40,4561  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,1600  0,09 0,26 36,1800  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес