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В Україні розпочали очищувати землі від металобрухту росіян
Міністерство оборони розпочало очищувати наші землі від залишків техніки російських терористів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
В рамках виконання розпорядження Кабінету міністрів, Міністерство оборони вже працює над розчищенням територій. Для цього залишки знищеної техніки ворога збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні.
"Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки. Подальша доля залишків техніки залежить від її стану", - пише пресслужба.
Під час інспектування залишків, консультанти перевіряють:
* чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;
* чи може стати музейним експонатом або частиною виставок;
* чи може бути утилізована, як "металобрухт" згідно з визначеними процедурами.
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