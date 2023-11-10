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АНАЛІТИКА

Уряд нарощує фінансування грантових програм для переробних підприємств

23:16 10.11.2023 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів на засіданні 10 листопада збільшив фінансування грантових програм для переробних підприємств на суму до 1 млрд грн; тепер для цього можна залучати й кошти Фонду соцстрахування на випадок безробіття.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Уряд вдосконалив процес надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств в рамках програми єРобота. Відтепер як джерело фінансування програми можна буде використовувати кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Головним розпорядником цих коштів призначено Державну службу зайнятості", - йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра економіки Надії Бігун, завдяки цьому рішенню підприємці до кінця року зможуть отримати грантів на переробку додатково ще на суму до 1 млрд грн.

На наступний рік уряд закладає понад 5 млрд грн на гранти в переробній галузі з усіх джерел, їх зможуть отримати близько 1000 підприємств, заявили в Мінекономіки.

Програма єРобота вже продемонструвала свою ефективність. За її умовами, витрачені державою на грантову підтримку підприємств кошти мають повертатись до бюджету у вигляді податків та зборів за три роки. Але на практиці дедалі більше підприємств - учасників програми повертають такі кошти у вигляді податків вже за рік.

У планах уряду - завдяки грантовій підтримці бізнесу забезпечити створення до 20 тис. нових робочих місць у переробній та суміжних галузях промисловості.

«Завдяки збільшенню кількості нових робочих місць має знизитись навантаження на державний бюджет щодо виплат допомоги по безробіттю. Згодом це допоможе повернути вимушених переселенців із-за кордону», - резюмувала Бігун.

Як повідомлялось, грантова програма для переробних підприємств надає бізнесу можливість отримати фінансову підтримку для розвитку своїх компаній. Основними її умовами є обов'язок створення нових робочих місць та співфінансування проекту. Отримувач гранту має забезпечити створення до 25 робочих місць. А співфінансування здійснюється за схемою: отримувач повинен внести 50% власних коштів, а держава надає решту 50% у вигляді гранта (для підприємств, що працюють на деокупованих територіях, частка співфінансування від підприємця знижується до 20%).

Від моменту старту програми вже видано понад 400 грантів на 2,2 млрд грн.
 

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