У «Держоператорі тилу» розповіли, що закуповуватимуть для Сил оборони одним з перших

Однією з перших закупівель нового закупівельного агентства Міноборони - ДП "Державний оператор тилу" - будуть турнікети.

Про це розповів гендиректор підприємства Арсен Жумаділов в ефірі Radio NV.

"Сподіваюся, це буде одна з перших наших закупівель, про яку ми скажемо, що нарешті, по-перше, вони закуплені, а по-друге, закуплені саме якісні", - сказав Жумаділов.





Наразі підприємство спільно з міноборони та МОЗ визначають критерії якості турнікетів.

За словами керівника "Держоператора типу", інші складові аптечок не є такими проблематичними.

"Бо там ось цей режим управління якістю є набагато більш адекватним, якщо ми говоримо, наприклад, про гемостатики або оклюзійні наліпки. Тобто там ця проблема не є такою гострою, і якісний медичний виріб закупити можна", - пояснив він.

Жумаділов сказав, що в питанні турнікетів на одні лише відгуки з фронту не доводиться покладатися. Іноді один і той самий виріб спочатку отримує дуже позитивні оцінки, але через деякий час від того самого підроділу надходять негативні оцінки. Йдеться саме про враження, а не об'єктивне протоколювання випробувань, які відбуваються на належно підготовленому обладнанні.

"Ми маємо прийти до другого, а не лише орієнтуватись на те, що комусь сподобалися одні турнікети, інші кажуть, що ні, ці не годяться. Бо в цих історіях тоді ми знову приходимо до ситуації, коли закупівля унеможливлена. Бо ти не можеш ґрунтуватись і спиратись у своїх рішеннях щодо використання бюджетних коштів лише на думку", - сказав він.

Також Жумаділов зазначив, що не виключено, що у перспективі ДП буде закуповувати аптечки як цілісний вибір, а не окремі компоненти.