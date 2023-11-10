«єВідновлення»: Понад 23 тисячі українців отримали компенсацій на 1,8 мільярда

За шість місяців дії програми "єВідновлення" виплати одержали понад 23 тис. українських родин, чиї домівки постраждали через бойові дії, на суму в понад 1,8 млрд грн. Із цих коштів українці вже витратили 590 млн грн на відбудову свого житла.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, загалом за пів року роботи програми українці подали понад 56 тис. заяв про фінансову допомогу за пошкоджене майно.

Програма "єВідновлення" запрацювала в травні цього року. На першому етапі можливість подати заяву в "Дії" про грошову допомогу отримали власники пошкодженого житла. Суму виплат визначає комісія місцевого самоврядування. Кошти потрібно витратити на будівельні матеріали чи послуги в магазинах або компаніях-партнерах програми "єВідновлення".

Із серпня послуга доступна й для українців, чиє житло було зруйноване через повномасштабну війну. Вони можуть подати заяву в "Дії" та згодом отримати кошти на купівлю нової домівки.