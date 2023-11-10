Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«єВідновлення»: Понад 23 тисячі українців отримали компенсацій на 1,8 мільярда

18:01 10.11.2023 |

Економіка

 

За шість місяців дії програми "єВідновлення" виплати одержали понад 23 тис. українських родин, чиї домівки постраждали через бойові дії, на суму в понад 1,8 млрд грн. Із цих коштів українці вже витратили 590 млн грн на відбудову свого житла.

Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, загалом за пів року роботи програми українці подали понад 56 тис. заяв про фінансову допомогу за пошкоджене майно.

Програма "єВідновлення" запрацювала в травні цього року. На першому етапі можливість подати заяву в "Дії" про грошову допомогу отримали власники пошкодженого житла. Суму виплат визначає комісія місцевого самоврядування. Кошти потрібно витратити на будівельні матеріали чи послуги в магазинах або компаніях-партнерах програми "єВідновлення".

Із серпня послуга доступна й для українців, чиє житло було зруйноване через повномасштабну війну. Вони можуть подати заяву в "Дії" та згодом отримати кошти на купівлю нової домівки.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0779
  0,0419
 0,12
EUR
 1
 38,5420
  0,0195
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1285  0,01 0,04 37,7446  0,06 0,16
EUR 39,6250  0,02 0,04 40,4492  0,09 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0650  0,02 0,06 36,0850  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес