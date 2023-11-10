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Товарообіг України за 10 місяців сягнув $82 мільярдів
17:35 10.11.2023 |
Товарообіг України за січень - жовтень 2023 року становить 82 млрд дол. США.
Про це повідомляє Державна митна служба, передає Укрінформ.
"Протягом січня-жовтня 2023 року в Україну імпортували товарів на суму $52,2 млрд, а експортували - на суму $29,8 млрд", - йдеться в повідомленні.
При цьому оподаткований імпорт - $43,4 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-жовтні 2023 року становило 0,49 дол/кг, що на 44% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай - $8,4 млрд, Польща - $5,5 млрд і Німеччина - $4,1 млрд.
Експортували з України найбільше до Польщі - на $4,1 млрд, Румунії - на $3,3 млрд, Туреччини - на $2 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2023 року товарів 65% становили такі категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - $16 млрд, продукція хімічної промисловості - $9,3 млрд, паливно-енергетичні товари - $8,7 млрд.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - $17,7 млрд, метали та вироби з них - $3,3 млрд, машини, устаткування та транспорт - $2,5 млрд.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 500,7 млн грн.
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