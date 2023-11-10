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АНАЛІТИКА

Середньомісячна зарплата IT-фахівця з 2020 року виросла вдвічі, – Держстат

17:22 10.11.2023 |

Економіка

 

За даними Державної служби статистики, за 2020-2023 роки розмір зарплати IT-спеціалістів збільшився майже удвічі.

Як пише dev.ua, у 2020 році середній розмір зарплати був 19 939 грн у першому кварталі та 18 524 грн - у другому.

У 2021 році айтівці в середньому заробляли 23 479 грн та 26 188 грн, у першому та другому кварталах відповідно. Порівнюючи з 2020 роком, істотне збільшення у розмірі понад 7 000 грн відбулося у другому кварталі.

У першому кварталі 2022 року середня зарплата виросла до 30 544 грн, але у другому трохи зменшилася - до 28 140 грн. Порівняно з 2021 роком відчутного росту не відбулося.

Проте в 2023 році зарплата помітно збільшилася порівнюючи з минулим роком: до 36 483 грн у першому кварталі та 36 604 грн у другому.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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