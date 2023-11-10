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Аукціони на «Прозорро.Продажі» принесли бюджетам понад 20 мільярдів з початку війни
15:56 10.11.2023 |
З початку війни за допомогою аукціонів в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" до бюджетів різних рівнів залучили понад 20 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Ці кошти надійшли за результатами понад 28,3 тис. успішних онлайн-аукціонів, які відбулися після 24 лютого 2022 року. В середньому ціна за активи за підсумками проведених за цей час електронних торгів зростала на понад 60%", - зазначили в міністерстві.
Виручені кошти є прямим надходженнями в бюджети. А також це підприємств, нові інвестиції, які, навіть в умовах війни, вкладаються в українську економіку із вірою в її потенціал.
Найбільше коштів під час війни - понад 6,3 млрд гривень - принесла реалізація активів збанкрутілих банків, які оголосив в системі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВ).
Мала приватизація наповнила місцеві та державний бюджети на майже 5 млрд гривень.
Ще майже 3.2 млрд гривень заробили організатори з продажу активів у справах з процедури банкрутства.
Найдорожчими активами, реалізованими в системі Прозорро.Продажі під час повномасштабної війни, є:
* спецдозвіл на користування надрами на Майорівську площу за 1,1 млрд грн;
* активи ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат", що продавалися у справі з процедури банкрутства, - майже 700 млн грн;
* права вимоги за кредитними договорами колишньої "дочки" російського АТ "МР Банк" за понад 680 млн грн.
В середньому на онлайн-аукціонах під час воєнного стану конкурують за активи понад 2 учасники. Водночас на найконкурентніші торги в системі від 24 лютого 2022 року приходили змагатися і по 40-50 учасників.
Станом на 9 листопада понад 3 тисячі аукціонів в державній системі знаходяться на етапі укладання угод і можуть принести до бюджетів різних рівнів ще понад 2 млрд гривень.
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