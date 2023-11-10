Міноборони показало свій бюджет з розбивкою за напрямами

Бюджет Міністерства оборони у 2024 році становитиме 1 164,05 млрд грн, з яких понад 74% підуть на виплату грошового забезпечення та заробітної плати, харчування, придбання форми, амуніції та засобів індивідуального захисту у вітчизняних виробників. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Загальні видатки на утримання військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту становитимуть 862 млрд грн.

На закупівлю зброї, техніки, дронів, боєприпасів, відновлення пошкодженої в боях техніки заплановано 265,4 млрд грн, або 22,8% усіх видатків.

Ще 36 млрд грн (3,1%) підуть на експлуатаційні витрати та відновлення інфраструктури Збройних Сил України, а на утримання апарату Міністерства оборони заплановано тільки 663,7 млн грн (0,06%).







