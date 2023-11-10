В Україні різко зросла кількість справ щодо рейдерства

У 2023 році вже було відкрито 312 кримінальних проваджень за статтями щодо рейдерства, що у 2,4 раза більше, ніж за весь 2022 рік (131).

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Утім, попри стрімке зростання, активність рейдерів все ще не повернулась до показників 2021 року, коли було зафіксовано вдвічі більше справ за відповідними статтями - 614 проваджень.

Зазначається, що переважна більшість справ про рейдерство - майже дві третини від загальної кількості або 199 проваджень - було відкрито через підробку документів (ст. 205-1 ККУ). До судового розгляду вже дійшло менше чверті від загальної кількості - 46 справ.

Через протидію господарської діяльності (ст. 206 ККУ) цьогоріч зареєстровано 64 провадження - це п'ята частина від загальної кількості справ про рейдерство. За десять місяців поточного року до суду ще не дійшла жодна з таких справ.

Водночас помітно побільшало справ через протиправне заволодіння майном (ст. 206-2 ККУ) - відкрито 49 проваджень. Варто зазначити, що цьогоріч за цією статтею до суду надійшла рекордна кількість справ - аж 12% від загальної кількості відкритих. Для порівняння, у 2019 році до суду надійшло 4% проваджень, у 2021 - 7%, а у 2022 жодна справа за цією статтею не потрапила до суду.