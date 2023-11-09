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На українсько-польському кордоні заблоковано 20 тис. транспортних засобів
17:36 09.11.2023 |
З обох сторін українсько-польського кордону залишаються заблокованими понад 20 тис. транспортних засобів (ТЗ), повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури в телеграмі.
"Віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков обговорив із міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком блокування кордону польськими протестувальниками. Зараз заблокованими з обох сторін є понад 20 тисяч транспортних засобів. Зазнає збитків економіка не лише України чи Польщі, а й інших країн, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов'язання", - зазначено в повідомленні.
У Мінвідновлення наголосили, що готові допомогти польським колегам вирішити ситуацію з блокуванням кордону, надати всі відповідні роз'яснення та провести зустрічі за потреби.
Як повідомила Держприкордонслужба, станом на ранок 9 листопада на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" на перетин кордону з Польщі в Україну чекають 1700 вантажних транспортних засобів.
Як повідомлялося, польські перевізники за участю 200 осіб і в присутності 100 тягачів планували провести одноденний страйк на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні 3 листопада. Однак дату початку блокади руху вантажного транспорту було перенесено на 6 листопада. Рух вантажного транспорту ускладнено в напрямку трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні - "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне".
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