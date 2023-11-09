Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На українсько-польському кордоні заблоковано 20 тис. транспортних засобів

 

З обох сторін українсько-польського кордону залишаються заблокованими понад 20 тис. транспортних засобів (ТЗ), повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури в телеграмі.

"Віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков обговорив із міністром інфраструктури Польщі Анджеєм Адамчиком блокування кордону польськими протестувальниками. Зараз заблокованими з обох сторін є понад 20 тисяч транспортних засобів. Зазнає збитків економіка не лише України чи Польщі, а й інших країн, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов'язання", - зазначено в повідомленні.

У Мінвідновлення наголосили, що готові допомогти польським колегам вирішити ситуацію з блокуванням кордону, надати всі відповідні роз'яснення та провести зустрічі за потреби.

Як повідомила Держприкордонслужба, станом на ранок 9 листопада на українсько-польському кордоні в напрямку трьох пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне" на перетин кордону з Польщі в Україну чекають 1700 вантажних транспортних засобів.

Як повідомлялося, польські перевізники за участю 200 осіб і в присутності 100 тягачів планували провести одноденний страйк на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні 3 листопада. Однак дату початку блокади руху вантажного транспорту було перенесено на 6 листопада. Рух вантажного транспорту ускладнено в напрямку трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні - "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова", "Рава-Руська - Гребенне".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0360
  0,0047
 0,01
EUR
 1
 38,5225
  0,0707
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1153  0,05 0,15 37,6842  0,01 0,03
EUR 39,6405  0,04 0,09 40,3579  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0450  0,01 0,03 36,0650  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес