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АНАЛІТИКА

Швейцарська компанія відкрила в Україні центр обслуговування роботів-розміновувачів

Швейцарська компанія відкрила в Україні центр обслуговування роботів-розміновувачів

 

В Україні відкрився центр обслуговування безпілотних швейцарських машин для розмінування від компанії Global Clearance Solutions.

Про це повідомила сама компанія, а також портал Мілітарний.

Центр працюватиме у Києві для того, щоб консультувати українських фахівців і допомагати з обслуговуванням і ремонтом розмінувальних машин GCS-200 та GCS-100, перші з яких вже працюють в Україні і використовуються, зокрема, Державною службою з надзвичайних ситуацій та агрохолдингом "Нібулон".

Швейцарська компанія відкрила в Україні центр обслуговування роботів-розміновувачів

 

Майстерня може приймати одночасно кілька машин. До цього ремонт проводився спеціалістом компанії за допомогою мобільної майстерні.

За день одна GCS-200, що керується дистанційно, може очистити від вибухонебезпечних предметів площу розміром з футбольне поле.

"Нібулон" отримав першу таку платформу на початку жовтня, всього для підприємства замовили чотири такі машини.

Замовлення фінансують Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та Німецький державний банк розвитку (KFW DEG).

Крім того, повідомлялося про передачу двох машин від Канади, які були передані Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Керівництво GCS заявило про наміри протягом року поставити в Україну близько 20 машин для розмінування.
За матеріалами: Європейська правда
 

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