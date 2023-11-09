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Міністри України й Польщі обговорили блокування кордону польськими перевізниками
17:23 09.11.2023 |
Віцепрем'єр-міністр України, міністр відновлення Олексій Кубраков обговорив із польським колегою, міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком, блокування кордону польськими протестувальниками.
Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення, пише "Європейська правда".
У заяві за підсумками розмови відомство вказує, що Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації
"Разом з тим зазначимо: блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.
Серед іншого, за даними української сторони, з обох сторін кордону України та Польщі заблоковані понад 20 тисяч транспортних засобів, що завдає збитків не лише їхнім економікам, а й іншим країнам, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов'язання.
"Ключове - жодні зміни чи скасування Угоди про лібералізацію не обговорюється", - підкреслили в міністерстві, висловивши готовність допомогти польській стороні вирішити ситуацію із блокування кордону, надати всі відповідні роз'яснення та провести зустрічі за потреби.
6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною. Ключова вимога польських перевізників - повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.
Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.
Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему. Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.
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