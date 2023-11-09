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АНАЛІТИКА

Міністри України й Польщі обговорили блокування кордону польськими перевізниками

 

Віцепрем'єр-міністр України, міністр відновлення Олексій Кубраков обговорив із польським колегою, міністром інфраструктури Анджеєм Адамчиком, блокування кордону польськими протестувальниками.

Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення, пише "Європейська правда".

У заяві за підсумками розмови відомство вказує, що Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації

"Разом з тим зазначимо: блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, за даними української сторони, з обох сторін кордону України та Польщі заблоковані понад 20 тисяч транспортних засобів, що завдає збитків не лише їхнім економікам, а й іншим країнам, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов'язання.

"Ключове - жодні зміни чи скасування Угоди про лібералізацію не обговорюється", - підкреслили в міністерстві, висловивши готовність допомогти польській стороні вирішити ситуацію із блокування кордону, надати всі відповідні роз'яснення та провести зустрічі за потреби.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною. Ключова вимога польських перевізників - повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Після початку повномасштабної війни з РФ Євросоюз пішов на безпрецедентні кроки для підтримки української економіки і на рік скасував необхідність отримання українцями згаданих дозволів. А влітку цього року ЄС продовжив дію цієї норми до червня 2024 року.

Тепер польські перевізники вимагають скасувати цю пільгу у принципі та повернути стару дозвільну систему. Ще одна вимога - посилення правил перевезень за ЄКМТ, сертифікатом Європейської конференції міністрів транспорту.
Ключові теги: Польща
 

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