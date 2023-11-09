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Україна вперше випередила Росію у торгівлі з Німеччиною
17:11 09.11.2023 |
Товарообіг Німеччини з Україною вперше став більшим, ніж з Росією, повідомила у четвер німецька зовнішньоторговельна асоціація "Східний комітет німецької економіки" (OA).
Війна Росії проти України змінює структуру зовнішньої торгівлі Німеччини з регіоном Центральної та Східної Європи й Центральної Азії: Росія втрачає позиції, тоді як інші ринки її наздоганяють.
"У вересні 2023 року товарообіг Німеччини з Україною (840 млн євро) вперше був більшим, ніж із Росією (810 млн євро)", - вказала асоціація.
Німеччина традиційно була одним з найбільших торгових партнерів Росії
В останній "довоєнний" рік товарообіг Росії з Німеччиною становив $56,9 млрд, збільшившись на 35,87% ($15,1 млрд) порівняно з 2020-м. Експорт Росії до Німеччини 2021 року становив $29,6 млрд, імпорт Росії з Німеччини - становив $27,3 млрд.
З 2022 року Німеччина у відповідь на російську агресію проти України почала згортати торгівлю з Росією, відмовившись від її нафти й газу.
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