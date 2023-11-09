Французька машинобудівна компанія СEFA хоче локалізувати виробництво в Україні

Французька компанія СEFA, яка виробляє техніку для інженерних військ - механізовані мости й машини для розмінування, веде переговори про часткову локалізацію виробництва в Україні. Про це повідомило Міністерство економіки України.

Україна як найбільш замінована країна у світі зацікавлена у техніці для розмінування від СEFA.

Французька компанія готова постачити в Україну вісім машин SDZ (Zone Demining System), і паралельно СEFA веде переговори з одним з українських виробників про спільне виробництво запчастин для робочих органів SDZ. На додаток, СEFA не проти посилити локалізацію виробництва до виготовлення всього робочого органу та його складання на території України.





"Уряд України всіляко сприятиме, щоб ця співпраця посилювалась, зокрема, виробництво сучасної французької техніки та обладнання для розмінування було локалізоване в Україні", - сказала міністерка Юлія Свириденко.