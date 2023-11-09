В Україні залишилося лише два мільярдери. Такого не було щонайменше із 2006 року, пише NV. Саме з того часу видання аналізує і щоосені публікує список найбагатших бізнесменів України.

2023 року в рейтингу не сто, а лише тридцять позицій.

На першому місці розташувався Рінат Ахметов, СКМ. Його статки оцінюються в $6,59 млрд - це мінус 43% щодо 2021 року.

Другий рядок рейтингу зайняв Віктор Пінчук, EastOne, зі статком $1,72 млрд, що на 34% менше, ніж 2021-го.

Замикають трійку найбагатших українців Петро й Олексій Порошенки, Roshen, зі статками $954 млн (-37%).

Далі у списку розташувалися:

→ Олександр і Галина Гереги, Епіцентр-К ($907 млн, -38%),

→ власник Revolut Влад Яценко ($894 млн, -30%),

→ Олексій Шевченко, Grammarly ($865 млн, +124%),

→ Максим Литвин, Grammarly ($865 млн, +124%),

→ Вадим Новинський, Смарт-Холдинг ($852 млн, -65%),

→ Ігор Коломойський, Приват ($639 млн, -55%),

→ Андрій Веревський, Kernel ($567 млн +10%).

У глобальному списку Forbes за підсумками 2022 було п'ятеро українських бізнесменів. Ахметов посідав 445 місце. Також до рейтингу потрапили Віктор Пінчук ($2,1 млрд), Вадим Новинський ($1,4 млрд), Костянтин Жеваго ($1,3 млрд) і Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд).

У даних Bloomberg Billionaires Index на 9 листопада 2023 року Ахметов знаходиться на 462-му місці ($5,37 млрд), Пінчук до списку п'ятисот найбагатших людей світу не потрапив.