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Попит на нові автобуси в Україні в жовтні зріс на 32%
16:43 09.11.2023 |
Первинні реєстрації нових автобусів (включно з мікроавтобусами) в Україні в жовтні зросли на 32%, або на 33 од. до жовтня минулого року - до 136 од., свідчить статистика асоціації "Укравтопром".
При цьому порівняно з вереснем поточного року цей показник не змінився.
Згідно зі статистикою, лідером жовтня, як і місяцем раніше, були автобуси Ataman виробництва АТ "Черкаський автобус", реєстрації яких зросли до 49 од. порівняно з 11 од. роком раніше, проте порівняно з вереснем поточного року попит на них скоротився на 12,5% (на 7 од.).
На другому місці український "Еталон" - 36 автобусів, що на 4 од. менше, ніж у жовтні-2022, але на два більше, ніж позаминулого місяця.
Український ЗАЗ утримує третє місце в рейтингу з реєстрацією 18 автобусів проти п'яти роком раніше і 17 - у вересні-2023.
Далі йдуть Ford (11 проти 16 у вересні), Peugeot з дев'ятьма машинами проти однієї в жовтні-2022, а у вересні поточного року такі автобуси не реєструвалися.
Також зареєстровано чотири турецькі автобуси Otokar (минулого місяця і роком раніше не було реєстрацій), три Fiat, по два Volkswagen і Renault. Водночас попит на автобуси Citroen, які лідирували в серпневих реєстраціях поточного року, в жовтні не зафіксовано.
Отже, у січні-жовтні 2023 року загальні первинні реєстрації нових автобусів усіх класів в Україні становили 1366 од. - майже в 2,2 раза більше, ніж за той самий період 2022 року.
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