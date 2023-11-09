Попит на нові автобуси в Україні в жовтні зріс на 32%

Первинні реєстрації нових автобусів (включно з мікроавтобусами) в Україні в жовтні зросли на 32%, або на 33 од. до жовтня минулого року - до 136 од., свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

При цьому порівняно з вереснем поточного року цей показник не змінився.

Згідно зі статистикою, лідером жовтня, як і місяцем раніше, були автобуси Ataman виробництва АТ "Черкаський автобус", реєстрації яких зросли до 49 од. порівняно з 11 од. роком раніше, проте порівняно з вереснем поточного року попит на них скоротився на 12,5% (на 7 од.).

На другому місці український "Еталон" - 36 автобусів, що на 4 од. менше, ніж у жовтні-2022, але на два більше, ніж позаминулого місяця.

Український ЗАЗ утримує третє місце в рейтингу з реєстрацією 18 автобусів проти п'яти роком раніше і 17 - у вересні-2023.

Далі йдуть Ford (11 проти 16 у вересні), Peugeot з дев'ятьма машинами проти однієї в жовтні-2022, а у вересні поточного року такі автобуси не реєструвалися.

Також зареєстровано чотири турецькі автобуси Otokar (минулого місяця і роком раніше не було реєстрацій), три Fiat, по два Volkswagen і Renault. Водночас попит на автобуси Citroen, які лідирували в серпневих реєстраціях поточного року, в жовтні не зафіксовано.

Отже, у січні-жовтні 2023 року загальні первинні реєстрації нових автобусів усіх класів в Україні становили 1366 од. - майже в 2,2 раза більше, ніж за той самий період 2022 року.