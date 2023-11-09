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НАЗК запустило нову функцію Антикорупційного порталу
Національне агентство з питань запобігання корупції запустило в промислову експлуатацію новий модуль на Порталі доброчесності (Антикорупційному порталі) для уповноважених осіб.
Як ідеться в повідомленні НАЗК, відтепер уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції можуть створювати програми доброчесності (антикорупційні програми) для власних організацій онлайн.
"Новий модуль Порталу стане орієнтиром та провідником для уповноважених. Він крок за кроком вестиме через процедуру оцінювання корупційних ризиків та планування заходів політики доброчесності (антикорупційної політики) відомства, надаватиме корисні підказки. В результаті процес створення програм стане якіснішим", - пояснили в НАЗК.
Скористатися модулем можна в особистому кабінеті уповноваженої особи на Порталі після аутентифікації за допомогою КЕП організації за посиланням.
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