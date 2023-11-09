У Польщі заявляють, що час очікування на в’їзд в Україну для вантажівок становить майже шість діб

Через блокування польськими перевізниками руху на окремих пунктах пропуску час очікування на в'їзд в Україну для вантажівок сягає майже 6 діб (140 годин).

Про це повідомляє Податкова адміністрація Польщі, передає Укрінформ.

Зокрема, за даними польських податківців, приблизний час очікування на перетин кордону у напрямку України у пункті пропуску "Гребенне-Рава Руська" становить 140 годин, у ПП "Медика-Шегині" він становить 67 годин, у ПП "Дорогуськ-Ягодин" - 39 годин.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Організатор протесту поблизу ПП "Корчова-Краківець" Томаш Борковський заявив агентству, що блокуватиметься проїзд вантажних автомобілів, однак гуманітарну і військову допомогу для України пропускатимуть. За його словами, протест офіційно зареєстровано польськими перевізниками в місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Серед вимог перевізників до уряду Польщі - повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів на номерах країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи "Шлях".

Посол України у Польщі Василь Зварич назвав блокаду "ударом у спину Україні".