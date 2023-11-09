Рада підтримала відставку Гутцайта з посади міністра молоді та спорту

Верховна Рада підтримала відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.

Відповідне рішення підтримали 243 народні депутати на пленарному засіданні в четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це свідчить пряма трансляція пленарного засідання Верховної Ради, яку в соціальній мережі "ТікТок" веде член депутатської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Як повідомлялося, ВР призначила Вадима Гутцайта міністром молоді та спорту 4 березня 2020 року під час пакетного голосування за новий Кабінет Міністрів України.

Гутцайт народився 6 жовтня 1971 року. Фехтувальник на шаблях, учасник Олімпійських ігор 1992, 1996 і 2000 років, олімпійський чемпіон 1992 року в командному заліку. Тренер, заслужений тренер України (2003), член виконкому НОК. У 2017 році очолив Федерацію фехтування України, а у 2018 році - департамент молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

На позачергових парламентських виборах 2019 року був занесений до виборчого списку партії "Слуга народу" під №81, але потім відмовився від участі у виборах, заявивши, що буде більш корисним у виконавчій владі, ніж у парламенті..

Гутцайт із 17 листопада 2022 року очолює НОК України.