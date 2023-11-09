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У «Дії» запустили бета-тест спрощеного оформлення субсидії
Мінцифри планує незабаром запустити на порталі "Дія" вдосконалену послугу з оформлення житлової субсидії - наразі запустили бета-тестування послуги.
Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Зможете втричі швидше подавати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки.
Максимально спростили процес оформлення заяви. Зараз, щоб отримати субсидію, потрібно заповнити розширену форму на 21 пункт. Оновлений сервіс скорочує час до 10 хв та містить лише 7 кроків. Усе зручно й просто", - написав міністр.
Як додали в "Дії", долучитися до бета-тесту можна, якщо маєте:
* картку платника податків (РНОКПП) у Дії;
* підстави для отримання субсидії;
* не отримували субсидію раніше.
Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.
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