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Україна за 10 міс. знизила випуск металопродукції на 12-16%
10:53 09.11.2023 |
Українські металургійні підприємства в січні-жовтні поточного року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 4,365 млн тонн.
Згідно з інформацією об'єднання "Укрметалургпром", за десять місяців поточного року виплавка сталі знизилася на 11,7% порівняно із січнем-жовтнем-2022 - до 5,162 млн тонн.
Виплавка чавуну за цей період скоротилася на 15,6% - до 4,906 млн тонн.
Як повідомлялося, Україна за 9 міс.-2023 знизила випуск загального прокату на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 3,929 млн тонн, сталі на 16,9 - до 4,590 млн тонн, чавуну на 19,5% - до 4,394 млн тонн.
Метпідприємства країни у 2022 році скоротили виробництво загального прокату на 72% порівняно з попереднім роком - до 5,350 млн тонн, сталі на 70,7% - до 6,263 млн тонн, чавуну на 69,8% - до 6,391 млн тонн.
За 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).
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