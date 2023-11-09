Український суверенний фонд охоплюватиме від шести до 11 галузевих субхолдингів - ФДМ

Український суверенний фонд (УСФ), концепцію якого представив в. о. голови Фонду держмайна Олександр Федоришин парламентському комітету з питань економічного розвитку 8 листопада, працюватиме в статусі холдингу, що охоплюватиме від шести до 11 галузевих субхолдингів.

"Створення УСФ - один із пріоритетів роботи ФДМ. До нової структури мають поетапно увійти всі стратегічні державні компанії, які не підлягатимуть приватизації. Завданням УСФ буде підготовка стратегій розвитку не тільки окремих підприємств, а й галузей", - наведено його слова в релізі фонду в четвер.

Федоришин додав, що фонд шукатиме інвестиції під реалізацію цих стратегій.

Він зазначив, що структура УСФ буде побудована за міжнародними стандартами і нормами, зокрема МВФ і ОЕСР.

Уточнюється, що нині ФДМ разом із консультантами працює над законопроєктом, який визначить основні принципи роботи Українського суверенного фонду. Також у ньому буде визначено критерії, за якими державні активи включатимуть до фонду.

Передбачається, що очолить фонд генеральний директор, підконтрольний і призначений наглядовою радою. За наглядовою радою також буде закріплено функції затвердження стратегії та контроль за її реалізацією, захист прав держави.

Гендиректор, у свою чергу, на основі затвердженої галузевої стратегії втілюватиме дорожню карту залучення інвестицій і зростання вартості активів УСФ. Також за ним буде закріплено функцію аналізу роботи фонду та підготовку річного звіту, який матиме затверджувати наглядова рада.

