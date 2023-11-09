Фінансові новини
- |
- 09.11.23
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Український суверенний фонд охоплюватиме від шести до 11 галузевих субхолдингів - ФДМ
10:50 09.11.2023 |
Український суверенний фонд (УСФ), концепцію якого представив в. о. голови Фонду держмайна Олександр Федоришин парламентському комітету з питань економічного розвитку 8 листопада, працюватиме в статусі холдингу, що охоплюватиме від шести до 11 галузевих субхолдингів.
"Створення УСФ - один із пріоритетів роботи ФДМ. До нової структури мають поетапно увійти всі стратегічні державні компанії, які не підлягатимуть приватизації. Завданням УСФ буде підготовка стратегій розвитку не тільки окремих підприємств, а й галузей", - наведено його слова в релізі фонду в четвер.
Федоришин додав, що фонд шукатиме інвестиції під реалізацію цих стратегій.
Він зазначив, що структура УСФ буде побудована за міжнародними стандартами і нормами, зокрема МВФ і ОЕСР.
Уточнюється, що нині ФДМ разом із консультантами працює над законопроєктом, який визначить основні принципи роботи Українського суверенного фонду. Також у ньому буде визначено критерії, за якими державні активи включатимуть до фонду.
Передбачається, що очолить фонд генеральний директор, підконтрольний і призначений наглядовою радою. За наглядовою радою також буде закріплено функції затвердження стратегії та контроль за її реалізацією, захист прав держави.
Гендиректор, у свою чергу, на основі затвердженої галузевої стратегії втілюватиме дорожню карту залучення інвестицій і зростання вартості активів УСФ. Також за ним буде закріплено функцію аналізу роботи фонду та підготовку річного звіту, який матиме затверджувати наглядова рада.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зобов'язання перед МВФ: Рада ухвалила закон про відновлення податкових перевірок
ТОП-НОВИНИ
|Росіяни влучили в цивільне судно, яке мало експортувати руду в Китай
|Міністр транспорту США оголосив про призначення радника з інфраструктури, який перебуватиме в Києві
|Єврокомісія оприлюднила доповідь щодо України, де відзначено прогрес у реформах
|Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|ВР запропонували спростити доступ малих фермерів до публічних закупівель через Prozorro
|Рада підтримала відставку Гутцайта з посади міністра молоді та спорту
|У «Дії» запустили бета-тест спрощеного оформлення субсидії
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.11.23
|Зобов'язання перед МВФ: Рада ухвалила закон про відновлення податкових перевірок
|Україна за 10 міс. знизила випуск металопродукції на 12-16%
|Український суверенний фонд охоплюватиме від шести до 11 галузевих субхолдингів - ФДМ
Бізнес
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome
|Microsoft запропонує розробникам використовувати штучний інтелект у розробці ігор для Xbox — сценарії, діалоги, NPC, квести
|MediaTek Dimensity 9300 ─ акцент на «великі» ядра, щоб порівнятися з Snapdragon 8 Gen 3
|Skoda презентувала нове покоління Superb
|Чехія та Словаччина програють Польщі й Угорщині перегони за виробництво електромобілів – Bloomberg
|Взуттєвий гігант Nike подав до суду на New Balance і Skechers за порушення патентних прав
|Ілон Маск представив ШІ чатбот Grok від власної компанії xAI – після бета-тесту він буде доступний в X Premium+