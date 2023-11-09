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Міноборони України створило Департамент охорони здоров'я, який очолила Оксана Сухорукова
Міністерство оборони України створило Департамент охорони здоров'я, який очолила колишня волонтерка і працівниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи Оксана Сухорукова.
Як повідомляє пресслужба Міноборони, заступниця міністра оборони Наталя Калмикова представила главу Департаменту охорони здоров'я.
"Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політики у всьому, що стосується системи охорони здоров'я у Збройних силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота з великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою", - зазначила Калмикова.
Наразі Департамент охорони здоров'я Міноборони на шляху формування. Основне завдання Сухорукової - швидкий і системний запуск роботи Департаменту.
Під час робочої зустрічі з професійною військово-медичною та волонтерською спільнотою Сухорукова закликала присутніх до активної співпраці та підтримки в системних змінах.
З 2014 року Оксана Сухорукова - співзасновниця благодійного фонду "Свої", який опікується військовослужбовцями в питаннях гуманітарної допомоги.
Із 2018 до 2020 року працювала в Міністерстві охорони здоров'я директоркою директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи.
У 2021-2022 роках працювала директоркою департаменту моніторингу Національної служби здоров'я України.
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