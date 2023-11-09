Менше половини українських стартапів планують повернення до країни з-за кордону – дослідження

85% українських стартапів розташовані в Україні, йдеться у дослідженні Polish-Ukrainian Startup Bridge. З тих, хто релокувався та працює з-за кордону, 58,8% перемістилися до Польщі, 17,6% - до США.

Серед тих, хто зараз знаходиться за кордоном, 47% респондентів розглядають можливість повернутися, а 35% кажуть, що ще не ухвалили чіткого рішення. 18% однозначно не планують повертатися до України.

Відповідаючи на запитання про можливе переведення бізнесу за кордон після закінчення війни в Україні, 46% компаній чітко заявили, що не планували такого кроку. 21% респондентів планують перевести бізнес за кордон після завершення війни. Ще 33% не знають, що робитимуть.

Опитування тривало з 14 жовтня по 15 листопада 2022 року, респонденти - 83 представники українських стартапів. Дослідження проводилось за методом CAWI (Computer Assisted Web Interview).