Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Менше половини українських стартапів планують повернення до країни з-за кордону – дослідження

23:24 08.11.2023 |

Економіка

 

85% українських стартапів розташовані в Україні, йдеться у дослідженні Polish-Ukrainian Startup Bridge. З тих, хто релокувався та працює з-за кордону, 58,8% перемістилися до Польщі, 17,6% - до США.

Менше половини українських стартапів планують повернення до країни з-за кордону – дослідження

 

Серед тих, хто зараз знаходиться за кордоном, 47% респондентів розглядають можливість повернутися, а 35% кажуть, що ще не ухвалили чіткого рішення. 18% однозначно не планують повертатися до України.

Відповідаючи на запитання про можливе переведення бізнесу за кордон після закінчення війни в Україні, 46% компаній чітко заявили, що не планували такого кроку. 21% респондентів планують перевести бізнес за кордон після завершення війни. Ще 33% не знають, що робитимуть.

Опитування тривало з 14 жовтня по 15 листопада 2022 року, респонденти - 83 представники українських стартапів. Дослідження проводилось за методом CAWI (Computer Assisted Web Interview).

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0407
  0,0036
 0,01
EUR
 1
 38,4518
  0,0322
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0614  0,03 0,08 37,6957  0,03 0,07
EUR 39,6032  0,02 0,06 40,3829  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0350  0,02 0,04 36,0500  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес