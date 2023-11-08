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Шмигаль запропонував Раді призначити Коваля головою Фонду держмайна
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання щодо призначення Віталія Коваля головою Фонду державного майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
"До Верховної ради надійшло подання прем'єр-міністра України про призначення Коваля Віталія Станіславовича на посаду голови Фонду державного майна України", - зазначив Мельничук.
Варто зауважити, що зараз Віталій Коваль обіймає посаду голови Рівненської обласної військової адміністрації.
Що відомо про Коваля
Віталій Коваль народився 1981 року в Рівненській області.
У період з 2004 по 2006 рік працював у кредитному департаменті "Укргазбанку".
Починаючи з 2006 по 2019 рік Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістікгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".
Вже у 2019 році Коваля призначили головою Рівненської обласної державної адміністрації.
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