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АНАЛІТИКА

Шмигаль запропонував Раді призначити Коваля головою Фонду держмайна

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної ради подання щодо призначення Віталія Коваля головою Фонду державного майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

"До Верховної ради надійшло подання прем'єр-міністра України про призначення Коваля Віталія Станіславовича на посаду голови Фонду державного майна України", - зазначив Мельничук.

Варто зауважити, що зараз Віталій Коваль обіймає посаду голови Рівненської обласної військової адміністрації.

Що відомо про Коваля

Віталій Коваль народився 1981 року в Рівненській області.

У період з 2004 по 2006 рік працював у кредитному департаменті "Укргазбанку".

Починаючи з 2006 по 2019 рік Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях: ТОВ "Атлант-транс", ТОВ "Інвесттрейдсервіс", ТОВ "РГС-Логістікгруп", ТОВ "ВВВ Монтаж" та ТОВ "Санако".

Вже у 2019 році Коваля призначили головою Рівненської обласної державної адміністрації.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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