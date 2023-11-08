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На розвиток оборони додатково направлять 112 мільярдів - Камишін

16:58 08.11.2023 |

Економіка

 

Завдяки ухваленому закону про перерозподіл «військового» ПДФО, на розвиток оборонного комплексу додатково буде направлено 112 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

«Вдячний Верховній Раді за голосування по законопроєкту 10037 «про військовий ПДФО». Під час війни максимум ресурсів має виділятися на оборону - це факт, сперечатися з яким було би дивно. Виготовляти якнайбільше зброї в Україні - це наша стратегічна ціль. Як нещодавно сказав Президент, усі ресурси треба направляти на те, щоб Україна стала сильнішою», - зазначив міністр.

Він повідомив, що ще в 2023 році додатково буде направлено 13 млрд грн на закупівлю артилерійських систем, 13 млрд грн - на закупівлю дронів (у 2024 році на це буде додатково виділено 43 млрд грн).

Крім того, наступного року ще 43 млрд грн підуть на розширення виробничих спроможностей вітчизняного ВПК.

«В результаті маємо додаткові 112 млрд грн, левова частка яких працюватиме на розвиток саме української оборонки. Бо ми вже почали виробляти і дрони в належній кількості, і артилерійські системи», - зауважив Камишін.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у повторному другому читанні проєкт закону «Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України». Сформований ресурс від перерозподілу «військового» ПДФО буде направлений на запуск економічного імпульсу: на розвиток вітчизняного ОПК та закупівлю дронів.
 

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